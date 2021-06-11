Европейцы следом за США объявили о миссии на Венере

Европейское космическое агентство (ESA) объявило о миссии на Венеру - EnVision. Начало запуска запланировано на начало 2030-х годов.

Об этом сообщают на сайте ESA .

EnVision станет следующим орбитальным аппаратом ЕSA для Венеры. Миссия EnVision была выбрана Комитетом по научной программе ЕSA 10 июня в качестве пятой миссии среднего класса в плане космического видения Агентства.

"Нас ждет новая эра в исследовании нашего ближайшего, но совершенно другого соседа по Солнечной системе. Вместе с недавно объявленными миссиями на Венеру под руководством NASA , в ближайшее десятилетие у нас будет чрезвычайно обширная научная программа на этой загадочной планете", - заявил научный директор ЕSA Гюнтер Хасингер.

В результате миссии, европейцам предстоит выяснить, почему несмотря на почти одинаковые размеры и состав двух планет, наш ближайший сосед испытал резкое изменение климата. Вместо того чтобы стать обитаемым миром, подобным Земле, Венера имеет токсичную атмосферу и окутана густыми облаками, богатыми серной кислотой. Также предстоит выяснить, какие уроки можно извлечь из эволюции планет земной группы в целом.

Отмечается, что EnVision будет сотрудничать вместе с миссиями NASA - DAVINCI+ и VERITAS.

"Три новых космических корабля обеспечит наиболее полное исследование Венеры, чем когда-либо", - говорится в сообщении.

Корабль будет оснащен набором новых инструментов, включая эхолот для обнаружения подземных слоев и спектрометры для изучения атмосферы и поверхности планеты.