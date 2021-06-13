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NASA опублікувало фото ракети для польоту на Місяць

Автор: Анастасія Рокитна

Американське космічне агентство NASA оприлюднило фото надважкої ракети. На ній астронавти незабаром полетять на Місяць.

Про це повідомляє BBC.

Інженери Космічного центру Кеннеді у Флориді опустили 65-метровий основний ступінь ракети Space Launch System (SLS, Система космічного запуску) між двома прискорювачами, вперше поєднавши таким чином всі три основних елементи ракети.

Фото: ракета, на якій полетять на Місяць (NASA)

Місія називається "Артеміда-1". Ця ракета виведе до Місяця космічний корабель нового покоління "Оріон". Астронавтів в ньому поки не буде, оскільки НАСА хоче спочатку випробувати всю систему в безпілотному режимі і лише потім, у 2023 році, запустити її з людьми на борту.

Нагадаємо, у NASA показали вражаючі фото найбільшого супутника Сонячної системи.

Раніше повідомлялося, що вертоліт NASA надіслав фото з Марса. Він за 62,8 секунди пролетів понад сто метрів на південь до нового місця посадки.

Зазначимо, Європейське космічне агентство оголосило про місію на Венеру - EnVision.

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