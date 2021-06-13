NASA опублікувало фото ракети для польоту на Місяць

Американське космічне агентство NASA оприлюднило фото надважкої ракети. На ній астронавти незабаром полетять на Місяць.
Про це повідомляє BBC.
Інженери Космічного центру Кеннеді у Флориді опустили 65-метровий основний ступінь ракети Space Launch System (SLS, Система космічного запуску) між двома прискорювачами, вперше поєднавши таким чином всі три основних елементи ракети.
Місія називається "Артеміда-1". Ця ракета виведе до Місяця космічний корабель нового покоління "Оріон". Астронавтів в ньому поки не буде, оскільки НАСА хоче спочатку випробувати всю систему в безпілотному режимі і лише потім, у 2023 році, запустити її з людьми на борту.
Нагадаємо, у NASA показали вражаючі фото найбільшого супутника Сонячної системи.
Раніше повідомлялося, що вертоліт NASA надіслав фото з Марса. Він за 62,8 секунди пролетів понад сто метрів на південь до нового місця посадки.
Зазначимо, Європейське космічне агентство оголосило про місію на Венеру - EnVision.