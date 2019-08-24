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NASA назвало причину неудачной стыковки корабля с роботом "Федором" и МКС

Новости » В мире    24.08.2019 - 12:05
NASA назвало причину неудачной стыковки корабля с роботом "Федором" и МКС
Фото: Запуск ракеты-носителя с кораблем Союз 22 августа (Роскосмос)

Проблема в неисправном усилителе на МКС

Транспортный корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту, не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции. Об этом сообщили во время трансляции, которая велась на сайте NASA.

Ведущий трансляции сообщил, что российские космонавты поменяют неисправный усилитель в системе "Курс". "Проблема не с системами "Союза", а с системами на МКС, системой стыковки" , - сказал он.

Он также добавил, что попытку пристыковать "Союз" к станции вновь предпримут в воскресенье, 25 августа. По его словам, корабль сможет пристыковаться через 24 и через 48 часов.

Как сообщало РБК-Украина, транспортный корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за сбоя в системе стыковки. Корабль "Союз МС-14" находится на удалении от МКС, стыковка планируется на резервную дату.

Планировалось, что "Федор" станет первым российским антропоморфным роботом на МКС и пробудет там до 6 сентября, а 7-го числа вернется на Землю.

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