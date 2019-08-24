NASA назвало причину невдалого стикування корабля з роботом "Федором" і МКС

Фото: Запуск ракети-носія з кораблем Союз 22 серпня (Роскосмос)

Проблема в несправному підсилювачі на МКС

Транспортний корабель "Союз МС-14" з роботом "Федором" на борту, не зміг пристикуватися до Міжнародної космічної станції (МКС) через проблеми з підсилювачем системи автоматичного стикування "Курс" на борту станції. Про це повідомили під час трансляції, яка велася на сайті NASA.

Ведучий трансляції повідомив, що російські космонавти поміняють несправний підсилювач в системі "Курс". "Проблема не з системами "Союзу", а з системами на МКС, системою стиковки" , - сказав він.

Він також додав, що спробу пристикувати "Союз" до станції знову здійснять у неділю, 25 серпня. За його словами, корабель зможе пристикуватися через 24 і 48 годин.

Як повідомляло РБК-Україна, транспортний корабель "Союз МС-14" з роботом "Федором" на борту не зміг пристикуватися до Міжнародної космічної станції (МКС) через збій в системі стикування. Корабель "Союз МС-14" знаходиться на відстані від МКС, стикування планується на резервну дату.

Планувалося, що "Федір" стане першим російським антропоморфним роботом на МКС і пробуде там до 6 вересня, а 7-го числа повернеться на Землю.