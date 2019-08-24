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Корабль с роботом "Федором" на борту не смог пристыковаться к МКС

Новости » В мире    24.08.2019 - 11:18
Корабль с роботом "Федором" на борту не смог пристыковаться к МКС
Фото: стыковка (roscosmos.ru)

Из-за сбоя в системе стыковки собрали государственную комиссию

Транспортный корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за сбоя в системе стыковки. Об этом сообщил "Роскосмос".

Согласно сообщению, транспортный корабль "Союз МС-14" находится на удалении от МКС, стыковка планируется на резервную дату.

В центре управления полетами началось заседание госкомиссии под председательством генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, на котором рассматривается ситуация и обсуждаются меры по устранению сбоя в системе стыковки.

Корабль с роботом "Федором" на борту должен был пристыковаться в 8.30, трансляция велась на сайте "Роскосмоса". Аппарат в назначенное время подошел к МКС ближе чем на 100 м, завис, а затем начал отходить, пока не оказался на расстоянии примерно 300 м от станции.

Напомним, робота "Федора" представили в 2016 году. Дмитрий Рогозин тогда заявил, что он войдет в состав российских экипажей космических кораблей. "Скомандовал Федору: "Упал-отжался!" Он послушался и прекрасно исполнил. Далеко пойдет этот Федор. Таких берут в космонавты", - написал чиновник.

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