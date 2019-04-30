ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На МКС возникла проблема с электроснабжением

Новости » Происшествия    30.04.2019 - 01:58
На МКС возникла проблема с электроснабжением
Фото: NASA (flickr.com/Oliver Hine)

Экипажу и работе Международной космической станции ничего не угрожает

На Международной космической станции (МКС) на сегменте Соединенных Штатов обнаружили проблему в системе электроснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

В космическом ведомстве США рассказали, что проблема была обнаружена утром 29 апреля специалистами на Земле.

Проблемы возникли с блоком коммутации MBSU, распределяющим подачу энергии на два из восьми каналов электропитания на МКС.

В настоящее время специалисты NASA пытаются выяснить причины произошедшего, а также восстановить работу системы электропитания.

"Авиадиспетчеры работали над маршрутом питания через оставшиеся шесть силовых каналов. Электроэнергия, генерируемая солнечными батареями станции, подается во все системы станции по этим каналам питания", - уточнили в космическом агентстве.

В NASA подчеркнули, что экипажу МКС и работе станции ничего не угрожает.

Напомним, в начале апреля глава Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что противоспутниковые испытания Индии несовместимы с пилотируемыми полетами в космос и угрожают безопасности Международной космической станции.

NASA отложило запуск космического корабля Dragon В США запустили частично созданную в Украине ракету с грузом для МКС
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины NASAМКСэлектричество
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь