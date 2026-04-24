Секретний проєкт Terafab: SpaceX планує масове виробництво ШІ-чипів

SpaceX розкрила плани щодо нових масштабних інвестицій. У документах для регуляторів (SEC) зазначається, що компанія має намір налагодити власне виробництво графічних процесорів (GPU) для живлення ШІ.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Проєкт Terafab: нова стратегія Маска

Центральною частиною стратегії є комплекс Terafab в Остіні, штат Техас. Це спільний проєкт SpaceX, xAI та Tesla, де Ілон Маск планує реалізувати модель повного циклу.

На відміну від Nvidia, яка лише проєктує чипи й віддає виробництво тайванській TSMC, Terafab має об'єднати дизайн, виготовлення, пакування та тестування під одним дахом.

Чипи з цього заводу призначатимуться для широкого спектра завдань:

управління безпілотними автомобілями та роботами-гуманоїдами;

робота космічних центрів обробки даних;

навчання масштабних моделей ШІ.

Стратегічне партнерство з Intel

Оскільки виробництво GPU вимагає "атомної точності та досвіду", яких у SpaceX наразі немає, ключовим партнером проєкту виступає корпорація Intel.

Ілон Маск підтвердив, що розраховує на технологічний процес Intel 14A. За його словами, до моменту масштабування Terafab ця технологія вже буде "достатньо зрілою" для масового випуску передових процесорів.

Чому SpaceX йде на ризик саме зараз?

У реєстраційних документах S-1 компанія прямо попереджає інвесторів про актуальні загрози. Наразі SpaceX не має довгострокових контрактів із багатьма постачальниками чипів, а це ставить під удар її подальше зростання.

Власне виробництво - це спроба застрахуватися від дефіциту на ринку, де домінує Nvidia.

Однак експерти зазначають, що шлях до власних GPU буде надзвичайно дорогим. Виробництво потребує специфічних матеріалів та виконання "тисяч складних етапів".

SpaceX визнає: немає жодних гарантій, що амбітні цілі щодо Terafab будуть досягнуті у встановлені терміни, проте компанія готова до "значних капіталовкладень" заради технологічної незалежності.