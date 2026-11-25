Збій зв'язку призупинив дослідження Perseverance

30 жовтня марсохід Perseverance втратив зв'язок через несправність однієї з двох UHF-радіостанцій. Система автоматично переключилася на резервну, але вона передавала сигнал вдвічі слабше.

Через це ровер перейшов у безпечний режим, а NASA тимчасово призупинила наукові операції.

Зараз Perseverance передає дані безпосередньо на Землю через систему X-діапазону. Цей канал повільніший, ніж зв'язок через орбітальні апарати.

Фахівці Лабораторії реактивного руху NASA (JPL) перевіряють обидві радіостанції UHF та намагаються відновити резервну, щоб повернутися до досліджень до кінця листопада.

Марсохід працює на планеті шостий рік, досліджує край стародавнього озера та збирає зразки порід і ґрунту для потенційної доставки на Землю. Минулого місяця він подолав 45,16 км і побив рекорд дальності пересування на іншій планеті, який раніше належав Opportunity.

Odyssey може залишитися без запасу палива

Ще серйозніша несправність виникла в орбітального апарата Odyssey, який працює біля Марса з 2001 року. На початку листопада у нього перестав обертатися один із чотирьох маховиків, який відповідав за орієнтацію. Після попередньої поломки у 2013 році апарат мав лише два справні маховики.

Для стабільної роботи Odyssey потрібні щонайменше три: вони допомагають спрямовувати сонячні панелі на Сонце, а наукові прилади - на Марс.

Без них апарат змушений частіше використовувати двигуни на гідразині. За оцінками NASA, у такому режимі палива вистачить лише на 1-2 місяці.

Якщо ж відновити третій маховик, запасів за ощадливого використання може вистачити до кінця 2028 року. Команда вже отримала перші позитивні результати діагностики та продовжує випробування.

NASA готує нову систему зв'язку з Марсом

Odyssey - один із чотирьох орбітальних апаратів, які передають дані марсоходів Perseverance і Curiosity на Землю. До цієї мережі також входять Mars Reconnaissance Orbiter, ExoMars Trace Gas Orbiter та Mars Express.

Минулого грудня NASA втратила зв'язок із MAVEN після 11 років роботи. Апарат почав неконтрольовано обертатися. Точну причину не встановили, однак серед можливих пояснень називають вплив радіації або програмний збій, який призвів до неправильних даних про орієнтацію.

Для оновлення інфраструктури NASA замовила в Blue Origin орбітальний ретранслятор Mars Telecommunications Network вартістю до 700 млн доларів. Його планують запустити в експлуатацію у 2030 році, але реалізацію контракту наразі призупинили через скаргу конкурента Rocket Lab.

Також на 2028 рік розглядають місію SkyFall із трьома вертольотами-дронами для дослідження Марса з повітря.

Окремо NASA опрацьовує заміну камери високої роздільної здатності на Mars Reconnaissance Orbiter, однак цей проєкт поки не має затверджених бюджету та графіка.