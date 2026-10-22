NASA готує розвідку Місяця: як дрони шукатимуть ресурси для майбутніх місій

Пошук ресурсів на супутнику Землі

Космічний апарат Elytra відповідатиме за транспортування дронів, розроблених Лабораторією реактивного руху NASA (JPL), з навколоземної орбіти до місячної.

Після досягнення цілі апарат випустить їх над південним полюсом Місяця.

Головними завданнями автономних дронів стануть обстеження рельєфу, пошук безпечних майданчиків для висадки наступних місій та виявлення корисних ресурсів.

Розробка апарата здійснюється у тісній співпраці:

Фахівці JPL відповідають за створення чотирьох дронів та загальне управління місією;

відповідають за створення чотирьох дронів та загальне управління місією; NASA забезпечує вибір та надання ракети-носія;

забезпечує вибір та надання ракети-носія; Компанія Firefly надає транспортувальний апарат Elytra для доставки та висадки апаратів.

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Перевірка ключових систем апарата

Оцінку систем здійснювала об'єднана група інженерів Firefly, NASA та JPL. Фахівці проаналізували конструкцію апарата, системи терморегуляції, рушійні установки, авіоніку, засоби навігації, зв'язку та управління, а також плани щодо подальших випробувань.

"Завершення попереднього захисту проєкту... є свідченням швидкості та суворості, які Firefly приносить у кожну місію", - наголосила віцепрезидентка напрямку космічних апаратів Firefly Aerospace Рей Алленсворт.

Успішне проходження перевірки підтвердило відповідність проєкту Elytra вимогам місії. Наступний крок - критичний захист проєкту (CDR), який визначить готовність апарата до безпосереднього виготовлення та збирання.

Місія MoonFall є частиною початкового етапу ініціативи NASA щодо створення місячної бази, яка має забезпечити довготривалу присутність людини, а також розширення наукової та комерційної діяльності у регіоні південного полюса Місяця.