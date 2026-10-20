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Астронавти житимуть під землею: NASA знайшла укриття від радіації на Місяці

09:03 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Ольга Завада
Астронавти житимуть під землею: NASA знайшла укриття від радіації на Місяці NASA шукає місце для майбутньої місячної бази (зображення: РБК-Україна)
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NASA організовує нову наукову місію GIMLI для дослідження підземних тунелів і печер на Місяці. Ущелина у пагорбах Маріуса може стати потенційним місцем для створення космічної бази.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на дослідження, опубліковане у Science Daily.

Провалля у пагорбах Маріуса: природне "вікно" у надра супутника Землі

У центрі уваги науковців опинився провал під назвою Marius Hill Pit. Це гігантський отвір на поверхні Місяця глибиною до 46 метрів і шириною до 91 метра.

Вчені вважають, що це так званий світловий ліхтар - провалена покрівля підземної лавової трубки, яка утворилася під час давньої вулканічної активності Місяця.

Раніше об'єкт досліджували лише за допомогою орбітальних супутників. Нова програма GIMLI (Geophysical Instruments for Marius Lunar Pit Investigation) передбачає вивчення провалу безпосередньо з поверхні Місяця.

Читайте більше: Залежать від Маска: чому висадка астронавтів NASA на Місяць опинилася під загрозою

Обладнання ровера та завдання місії

Для проведення вимірювань науковці Інституту планетарних наук оснастять місячний ровер спеціальними інструментами:

  • георадаром прямого проникнення для зондування ґрунту;
  • сейсмічними датчиками;
  • гравіметром для вимірювання локальних коливань гравітаційного поля;
  • високочіткими камерами для зйомки оголених шарів породи.

Дослідники пояснюють: вивчення оголених шарів реголіту та застиглої лави дозволить з'ясувати, як саме проходили вулканічні процеси на супутнику у минулому.

Більшість приладів створить компанія Honeybee Robotics. Сам проєкт фінансується через програму NASA PRISM, а доставку на поверхню здійснить приватний підрядник у межах ініціативи Commercial Lunar Payloads Services.

Ідеальне "сховище" для майбутньої бази?

Основний інтерес вчених до підземних структур пов'язаний із безпекою майбутніх місячних експедицій. Через відсутність щільної атмосфери поверхня Місяця постійно піддається жорсткому сонячному та космічному випромінюванню.

Своєю чергою, підземні лавові трубки можуть стати природним щитом від радіації, мікрометеоритів та екстремальних перепадів температур.

Використання природних печер як укриттів, зазначають науковці, значно спростить будівництво постійних населених баз і забезпечить стабільні умови для проживання й роботи астронавтів.

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