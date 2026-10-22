NASA готовит разведку Луны: как дроны будут искать ресурсы для будущих миссий

Поиск ресурсов на спутнике Земли

Космический аппарат Elytra будет отвечать за транспортировку дронов, разработанных Лабораторией реактивного движения NASA (JPL), с околоземной орбиты до лунной.

По достижении цели аппарат выпустит их над южным полюсом Луны.

Главными задачами автономных дронов станут обследование рельефа, поиск безопасных площадок для высадки следующих миссий и выявление полезных ресурсов.

Разработка аппарата осуществляется в тесном сотрудничестве:

Специалисты JPL отвечают за создание четырех дронов и общее управление миссией;

отвечают за создание четырех дронов и общее управление миссией; NASA обеспечивает выбор и предоставление ракеты-носителя;

обеспечивает выбор и предоставление ракеты-носителя; Компания Firefly предоставляет транспортировочный аппарат Elytra для доставки и высадки аппаратов.

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Проверка ключевых систем аппарата

Оценку систем производила объединенная группа инженеров Firefly, NASA и JPL. Специалисты проанализировали конструкцию аппарата, системы терморегуляции, движущие установки, авионику, средства навигации, связи и управления, а также планы дальнейших испытаний.

"Завершение предварительной защиты проекта... является свидетельством скорости и строгости, которые Firefly приносит в каждую миссию", - подчеркнула вице-президент направления космических аппаратов Firefly Aerospace Рэй Алленсворт.

Успешное прохождение проверки подтвердило соответствие проекта Elytra требованиям миссии. Следующим шагом станет критическая защита проекта (CDR), которая определит готовность аппарата к непосредственному изготовлению и сборке.

Миссия MoonFall является частью начального этапа инициативы NASA по созданию лунной базы, которая должна обеспечить длительное присутствие человека, а также расширение научной и коммерческой деятельности в южном полюсе Луны.