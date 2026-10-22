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NASA готовит разведку Луны: как дроны будут искать ресурсы для будущих миссий

16:32 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Firefly и NASA будут искать ресурсы для лунной базы (скриншот: Firefly Aerospace)

До конца 2028 года NASA планирует отправить четыре роботизированных дрона на южный полюс Луны. Firefly Aerospace уже завершила проверку концептуального дизайна аппарата Elytra, который должен доставить дроны на спутник Земли в рамках миссии MoonFall.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.

Поиск ресурсов на спутнике Земли

Космический аппарат Elytra будет отвечать за транспортировку дронов, разработанных Лабораторией реактивного движения NASA (JPL), с околоземной орбиты до лунной.

По достижении цели аппарат выпустит их над южным полюсом Луны.

Главными задачами автономных дронов станут обследование рельефа, поиск безопасных площадок для высадки следующих миссий и выявление полезных ресурсов.

Разработка аппарата осуществляется в тесном сотрудничестве:

  • Специалисты JPL отвечают за создание четырех дронов и общее управление миссией;
  • NASA обеспечивает выбор и предоставление ракеты-носителя;
  • Компания Firefly предоставляет транспортировочный аппарат Elytra для доставки и высадки аппаратов.

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Проверка ключевых систем аппарата

Оценку систем производила объединенная группа инженеров Firefly, NASA и JPL. Специалисты проанализировали конструкцию аппарата, системы терморегуляции, движущие установки, авионику, средства навигации, связи и управления, а также планы дальнейших испытаний.

"Завершение предварительной защиты проекта... является свидетельством скорости и строгости, которые Firefly приносит в каждую миссию", - подчеркнула вице-президент направления космических аппаратов Firefly Aerospace Рэй Алленсворт.

Успешное прохождение проверки подтвердило соответствие проекта Elytra требованиям миссии. Следующим шагом станет критическая защита проекта (CDR), которая определит готовность аппарата к непосредственному изготовлению и сборке.

Миссия MoonFall является частью начального этапа инициативы NASA по созданию лунной базы, которая должна обеспечить длительное присутствие человека, а также расширение научной и коммерческой деятельности в южном полюсе Луны.

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