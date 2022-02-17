За нас умирать никто не будет: Зеленский о том, кто защитит Украину от РФ

По его словам, в контактах с мировыми лидерами поднимаются вопросы гарантий для Украины, которые в том числе включают пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии.

"Все же прагматичные. Мы же понимаем, за нас умирать никто не будет. Вопросов нет. Мы говорим - спасибо. Мало того, мы не хотим оказаться в роли той страны, которая живет в иллюзии, что за нее будут все умирать, а когда начнется агрессия - то будем не готовы. Мы точно этого не хотим", - отметил Зеленский.