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За нас помирати ніхто не буде: Зеленський про те, хто захистить Україну від РФ

Автор: Сергій Щербина

У разі повномасштабної війни Росії проти України іноземні армії не будуть воювати за українців. Тому Київ домагається від західних партнерів певних гарантій.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, в контактах зі світовими лідерами піднімаються питання гарантій для України, які в тому числі включають пункт про сильну, забезпечену, фінансовану, озброєнну армію.

"Все ж прагматичні. Ми ж розуміємо, за нас помирати ніхто не буде. Питань немає. Ми говоримо - дякуємо. Мало того, ми не хочемо опинитися в ролі тієї країни, яка живе в ілюзії, що за неї будуть всі вмирати, а коли почнеться агресія - то будемо не готові. Ми точно цього не хочемо", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський у зверненні до військових заявив, що Україна готова захищатись від вторгнення Росії незалежно від дати, про які пишуть західні ЗМІ.

Він також наголошував на тому, що російська сторона системно веде проти України війну на всіх фронтах.

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Володимир ЗеленськийВторгнення Росії до України