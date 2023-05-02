Для нас це "не полетить". Глава МЗС України про "мирні плани" президента Бразилії

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва сам вирішує, які його заяви щодо мирних "планів" врегулювання війни в Україні є доречними. Проте всі пропозиції при яких Україна має поступитися територіями "не полетять".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби, яку приводить BandNews TV.
"Це називається мистецтвом дипломатії. Ми залишаємо президенту (Бразилії - ред.) Лулі вирішувати, що він вважає доречним. Але, як я вже сказав, для нас все, що означатиме, що Україна має поступитися територіями, "не полетить", - пояснив міністр.
За його словами, Україна буде дуже відвертою з цього приводу, і це вже відбувалось, коли робили зауваження щодо цієї теми.
"По-друге, цей конфлікт не можна заморожувати, цього потрібно уникати за будь-яку ціну", - додав Кулеба.
Нагадаємо, що раніше президент Бразилії закликав США припинити "заохочувати" війну в Україні.
Також президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив про марність пошуку винних у війні в Україні. При цьому він закликав сторони до переговорів.
Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко сказав, що Україна спостерігає за "мирними ініціативами" президента Бразилії для завершення війни. Проте закликає не ставитися однаково до країни-агресора та сторони, яка захищається.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.