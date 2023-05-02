Для нас це "не полетить". Глава МЗС України про "мирні плани" президента Бразилії

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва сам вирішує, які його заяви щодо мирних "планів" врегулювання війни в Україні є доречними. Проте всі пропозиції при яких Україна має поступитися територіями "не полетять".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби, яку приводить BandNews TV.

"Це називається мистецтвом дипломатії. Ми залишаємо президенту (Бразилії - ред.) Лулі вирішувати, що він вважає доречним. Але, як я вже сказав, для нас все, що означатиме, що Україна має поступитися територіями, "не полетить", - пояснив міністр.

За його словами, Україна буде дуже відвертою з цього приводу, і це вже відбувалось, коли робили зауваження щодо цієї теми.

"По-друге, цей конфлікт не можна заморожувати, цього потрібно уникати за будь-яку ціну", - додав Кулеба.