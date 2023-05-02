RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для нас это "не полетит". Глава МИД Украины о "мирных планах" президента Бразилии

Фото: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва сам решает, какие его заявления относительно мирных "планов" урегулирования войны в Украине уместны. Однако все предложения, при которых Украина должна уступить территории "не полетят".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, которое приводит BandNews TV.

"Это называется искусством дипломатии. Мы оставляем президенту (Бразилии - ред.) Луле решать, что он считает уместным. Но, как я уже сказал, для нас все, что будет означать, что Украина должна уступить территории, "не полетит", - объяснил министр.

По его словам, Украина будет очень откровенной по этому поводу, и это уже происходило, когда делали замечания по этой теме.

"Во-вторых, этот конфликт нельзя замораживать, этого нужно избегать любой ценой", - добавил Кулеба.

Напомним, что ранее президент Бразилии призвал США прекратить "поощрять" войну в Украине.

Также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о бесполезности поиска виновных в войне в Украине. При этом он призвал стороны к переговорам.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сказал, что Украина наблюдает за "мирными инициативами" президента Бразилии для завершения войны. Однако призывает не относиться одинаково к стране-агрессору и защищаемой стороне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныРоссийская ФедерацияБразилияВойна в Украине