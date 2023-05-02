Для нас это "не полетит". Глава МИД Украины о "мирных планах" президента Бразилии

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва сам решает, какие его заявления относительно мирных "планов" урегулирования войны в Украине уместны. Однако все предложения, при которых Украина должна уступить территории "не полетят".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, которое приводит BandNews TV.

"Это называется искусством дипломатии. Мы оставляем президенту (Бразилии - ред.) Луле решать, что он считает уместным. Но, как я уже сказал, для нас все, что будет означать, что Украина должна уступить территории, "не полетит", - объяснил министр.

По его словам, Украина будет очень откровенной по этому поводу, и это уже происходило, когда делали замечания по этой теме.

"Во-вторых, этот конфликт нельзя замораживать, этого нужно избегать любой ценой", - добавил Кулеба.