Для нас это "не полетит". Глава МИД Украины о "мирных планах" президента Бразилии

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва сам решает, какие его заявления относительно мирных "планов" урегулирования войны в Украине уместны. Однако все предложения, при которых Украина должна уступить территории "не полетят".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, которое приводит BandNews TV.
"Это называется искусством дипломатии. Мы оставляем президенту (Бразилии - ред.) Луле решать, что он считает уместным. Но, как я уже сказал, для нас все, что будет означать, что Украина должна уступить территории, "не полетит", - объяснил министр.
По его словам, Украина будет очень откровенной по этому поводу, и это уже происходило, когда делали замечания по этой теме.
"Во-вторых, этот конфликт нельзя замораживать, этого нужно избегать любой ценой", - добавил Кулеба.
Напомним, что ранее президент Бразилии призвал США прекратить "поощрять" войну в Украине.
Также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о бесполезности поиска виновных в войне в Украине. При этом он призвал стороны к переговорам.
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сказал, что Украина наблюдает за "мирными инициативами" президента Бразилии для завершения войны. Однако призывает не относиться одинаково к стране-агрессору и защищаемой стороне.
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