У нас не "совок": Зеленский поручил отменить все нормативные акты о "VIP-палатах"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Кабинета министров Украины Денису Шмыгалю отменить все нормативные акты по так называемым "VIP-палатам" для политиков. Об этом он сказал в своем видеообращении.

Глава государства подчеркнул, что в Украине "не совок", и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК".

"Премьер-министру поставлена ​​задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не совок и не будет никаких люксовых палат для членов ЦК. Ни у одного политика или бизнесмена в госбольницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца", - заявил президент.

Напомним, Зеленский пригрозил медицинским учреждениям санкциями за предоставление VIP-палат.

Как писало РБК-Украина ранее, глава правительства Денис Шмыгаль выступил против оборудования вип-палат для чиновников из-за коронавирус в Украине и потребовал отчета от местных властей.

Подчеркнем, ранее журналисты Bihus.Info заявили, что департамент здравоохранения КГГА разослал медучреждениям города приказ об особых условиях лечения "особых пациентов". Так, приказ отсутствует на официальном сайте мэрии, но его копия оказалась в распоряжении журналистов издания.

Департамент определил перечень медицинских учреждений, которые должны будут принимать таких пациентов и прописал особые требования к содержанию больных.