У нас не "совок": Зеленський доручив скасувати всі нормативні акти про "VIP-палати"

Президент України Володимир Зеленський доручив главі Кабінету міністрів України Денису Шмигалю відмінити усі нормативні акти щодо так званих "VIP-палат" для політиків. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Глава держави підкреслив, що в Україні "не совок", і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК".

"Прем'єр-міністру поставлено завдання вирішити питання так званих віп-палат та відмінити усі нормативні акти, які цього вимагають. У нас не совок і не буде ніяких люксових палат для членів ЦК. У жодного політика чи бізнесмена у держлікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця", - заявив президент.

Нагадаємо, Зеленський пригрозив медичним установам санкціями за надання VIP-палат.

Як писало РБК-Україна раніше, глава уряду Денис Шмигаль виступив проти обладнання віп-палат для чиновників через коронавірус в Україні і зажадав звіту від місцевої влади.

Підкреслимо, раніше журналісти Bihus.Info заявили, що департамент охорони здоров'я КМДА розіслав медустановам міста наказ про особливі умови лікування "особливих пацієнтів". Так, наказ відсутній на офіційному сайті мерії, але його копія опинилася у розпорядженні журналістів видання.

Департамент визначив перелік медичних установ, які повинні будуть приймати таких пацієнтів і прописав особливі вимоги до утримання хворих.