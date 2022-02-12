У нас тоже есть разведка. Зеленский отреагировал на данные СМИ о возможном вторжении РФ

По его словам, Украина как государство должна рассчитывать на себя и своих военных.

"Мы должны быть готовы в любой день. Я считаю, что в пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне с РФ, даже говорят есть соответствующие данные. Мы понимаем, что риски есть. Если есть информация о 100%-м вторжении 16 числа, то давайте нам эту информацию. Мы получаем информацию от нашей разведки", - заявил он.

Относительно информации со стороны США и партнеров Зеленский заявил, что Украина принимает ее во внимание.

"Но мы должны четко ее анализировать и готовиться к любым рискам", - добавил он.

По его словам, пока полномасштабной войны нет.

"И я должен говорить с обществом, имея реальную информацию. Мы получаем информацию из многих источников. У нас тоже есть разведка. Я не думаю, что она работает хуже разведки других государств", - заявил Зеленский.