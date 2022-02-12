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У нас також є розвідка. Зеленський відреагував на дані ЗМІ про можливе вторгнення РФ

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про можливе вторгення РФ вже наступного тижня. Говорить, що в інформаційному просторі забагато про це новин.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг президента.

За його словами, Україна як держава повинна розраховувати на себе та своїх військових.

"Ми повинні бути готовими в будь-який день. Я вважаю, що у просторі забагато інформації про глибоку повномасштабну війну з РФ, навіть кажуть є відповідні дані. Ми розуміємо, що ризики є. Якщо є інформація про 100%-е вторгнення 16 числа, то давайте нам цю інформацію. Ми отримуємо інформацію від нашої розвідки", - заявив він.

Щодо інформації з боку США та партнерів Зеленський заявив, що Україна бере її до уваги.

"Але ми повинні чітко її аналізувати та готуватися до будь-яких ризиків", - додав він.

За його словами, поки що повномасштабної війни немає.

"І я повинен говорити з суспільством, маючи реальну інформацію. Ми отримуємо інформацію з багатьох джерел. У нас теж є розвідка. Я не думаю, що вона працює гірше за розвідку інших держав", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, у Білому домі вчора заявили, що Росія може розпочати вторгнення в Україну під час Олімпіади. Тобто наступного тижня.

Зазначимо, у МЗС України закликали зберігати спокій і не панікувати.

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