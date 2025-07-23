У нас один ворог: Буданов нагадав про небезпеку внутрішніх суперечок
Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов попередив, що українці повинні проявляти мудрість і відповідальність, щоб нація не програла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram.
"Українська історія навчила нас - нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності", - попередив глава ГУР.
За словами Буданова, в українців є спільний ворог, у зв'язку з чим, як зазначив він, необхідно вирішувати внутрішні протиріччя шляхом відкритого діалогу. Він зазначив, що це потрібно зробити для досягнення єдиної спільної мети - відстояти країну.
"Впевнений, що Україну врятують потужні війська та інституції. Ми повинні проявити мудрість і відповідальність", - підсумував Буданов.
Варто зазначити, що його заява прозвучала на тлі голосування у Верховній Раді щодо резонансного законопроєкту №12414 про урізання повноважень НАБУ і САП та масштабних протестів через це.
Що відомо про законопроєкт про НАБУ і САП
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про урізання повноважень НАБУ і САП 23 липня. Його підтримали 263 депутати.
Документ передбачає наступне:
- генпрокурор отримує доступ до всіх проваджень НАБУ;
- генпрокурор має право давати обов'язкові вказівки детективам і змінювати підслідність справ;
- генпрокурор отримає повноваження закривати провадження на підставі клопотання сторони захисту;
- генпрокурор зможе особисто підписувати повідомлення про підозру високопоставленим чиновникам;
- керівник САП втрачає право входити до складу групи прокурорів - це вирішуватиме тільки генпрокурор.
Документ має підписати президент України Володимир Зеленський. Увечері надійшла інформація на сайті Верховної Ради, що він це зробив. Таким чином, він набуває чинності 23 липня.
Детальніше про законопроект - у матеріалі РБК-Україна.
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