У нас один враг: Буданов напомнил об опасности внутренних споров
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов предупредил, что украинцы должны проявлять мудрость и ответственность, чтобы нация не проиграла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.
"Украинская история научила нас - нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия", - предупредил глава ГУР.
По словам Буданова, у украинцев есть общий враг, в связи с чем, как отметил он, необходимо разрешать внутренние противоречния путем открытого диалога. Он отметил, что это нужно сделать для достижения единой общей цели - отстоять страну.
"Уверен, что Украину спасут мощные войска и институты. Мы должны проявить мудрость и ответственность", - подытожил Буданов.
Стоит отметить, что его заявление прозвучало на фоне голосования в Верховной Раде по поводу резонансного законопроекта №12414 об урезании полномочий НАБУ и САП и масштабных протестов из-за этого.
Что известно о законопроекте про НАБУ и САП
Верховная Рада приняла законопроект об урезании полномочий НАБУ и САП 23 июля. Его поддержали 263 депутата.
Документ предусматривает следующее:
- генпрокурор получает доступ ко всем производствам НАБУ;
- генпрокурор имеет право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел;
- генпрокурор получит полномочия закрывать производство на основании ходатайства стороны защиты;
- генпрокурор сможет лично подписывать сообщения о подозрении высокопоставленным чиновникам;
- руководитель САП теряет право входить в состав группы прокуроров - это будет решать только генпрокурор.
Документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Вечером поступила информация на сайте Верховной Рады, что он это сделал. Таким образом, он вступает в силу 23 июля.
Подробнее о законопроекте - в материале РБК-Украина.
Что такое НАБУ и САП и чем занимаются антикоррупционные органы и в чем разница - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.