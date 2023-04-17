"Нас ніхто не кликав, чого ми тут?" Окупант не розуміє, чому він у Харківській області (перехоплення)

Російський окупант не розуміє мети свого перебування у Харківській області, де до загарбників налаштовані "не мирно".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

Росіянин боїться, що його можуть отруїти на окупованих територіях.

"Да продают, покупать тоже чревато последствиями. Траванут тут еще. Население них*я не мирно настроенное к нам", - сказав він.

Окупант також вважає, що в Україні тривала нібито "громадянська" війна з так званими "ЛНР/ДНР".

"Здесь вон я с местными общался. Вова Путин пид*рас, ах*ел. Все ему земли мало. Ну как бы закончился разговор на том, что бл*ть х*р с ним, "ЛНР/ДНР" - это наша "гражданская война", бл*ть, какого х*я вы туда сунулись и какого х*я вы здесь?" - сказав він.

Загарбник взагалі нерозуміє, навіщо він перебуває у Харківській області.

"Я такой стою и думаю, а какого х*я я в Харькове бл*ть? Какого х*я ми не отстаиваем "ЛНР/ДНР"? То есть получает хохлы здесь правы? Путину земли мало?" - сказав він.

Так, командир пояснював мету перебування окупантів у Харківській області як тактичну оборону.

"Только вот не понятно, какого х*я мы обороняем Харьков. Здесь нах*й никто нас не звал, какого х*я мы тут бл*ть?" - додав росіянин.

Нагадаємо, раніше загарбник скаржився дружині на несправедливість з просуванням по службі та умови лікування поранених окупантів.

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