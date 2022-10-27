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Для нас найбільший пріоритет. Зеленський розповів, якої допомоги хоче від Італії

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Україна сподівається отримати від Італії системи протиповітряної оборони, зокрема комплекси SAMP-T.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова президент Володимира Зеленського в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

Зеленський зазначив, що сьогодні системи ППО для України є пріоритетним озброєнням.

уже проінформував італійський уряд про такі потреби.

Крім того, український лідер розповів, що під час нещодавньої розмови із новообраним прем'єром Італії Джорджою Мелоні він висловив сподівання на продовження двосторонніх міцних відносин.

Що відомо про систему протиповітряної оборони SAMP-T, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, цього місяця Україна отримала першу систему ППО IRIS-T. Загалом заплановано передачу чотирьох батарей даного типу. За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, їх доставлять в Україну найближчим часом.

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Володимир ЗеленськийІталіяВійськова допомогаПВО