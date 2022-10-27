RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для нас самый большой приоритет. Зеленский рассказал, какой помощи хочет от Италии

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Украина надеется получить от Италии системы противовоздушной обороны, в частности, комплексы SAMP-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президент Владимира Зеленского в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Зеленский отметил, что на сегодня системы ПВО для Украины являются приоритетным вооружением.

уже проинформировал итальянское правительство о таких потребностях.

Кроме того, украинский лидер рассказал, что во время недавнего разговора с новоизбранным премьером Италии Джорджой Мелони он выразил надежду на продолжение двухсторонних крепких отношений.

Что известно о системе противовоздушной обороны SAMP-T, читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, в этом месяце Украина получила первую систему ПВО IRIS-T. Всего же запланирована передача четырех батарей данного типа. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, они будут доставлены в Украину в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийИталияВоенная помощьПВО