Для нас самый большой приоритет. Зеленский рассказал, какой помощи хочет от Италии

Украина надеется получить от Италии системы противовоздушной обороны, в частности, комплексы SAMP-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президент Владимира Зеленского в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Кроме того, украинский лидер рассказал, что во время недавнего разговора с новоизбранным премьером Италии Джорджой Мелони он выразил надежду на продолжение двухсторонних крепких отношений.

уже проинформировал итальянское правительство о таких потребностях.

Зеленский отметил, что на сегодня системы ПВО для Украины являются приоритетным вооружением.

Что известно о системе противовоздушной обороны SAMP-T, читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, в этом месяце Украина получила первую систему ПВО IRIS-T. Всего же запланирована передача четырех батарей данного типа. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, они будут доставлены в Украину в ближайшее время.

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