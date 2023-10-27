Нас лишилось тут 40 чоловік. Військовий РФ поскаржився на деморалізацію в армії (перехоплення)

Російський військовий скаржиться своїй дружині на те що його та інших окупантів не відпускають у відпустку. Ті росіяни, які покинули фронт - відмовляються повертатись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За його словами, російська армія зазнає значних втрат, однак командування не звертає на це уваги. Окрім того, росіяни не можуть піти у відпустку. Це пов'язано з тим, що частина з них відмовляється потім повертатись на фронт.

Він просить дружину писати звернення у всі інстанції для того, щоб його відпустили додому.

"Просто пиши і все. Скільки тут можна сидіти... Я поки не знаю, ми тут всі відмовлятись почали, там багатьох поклало. Нас тут 40 чоловік лишилося", - каже росіянин.

Перехоплення розмов росіян

Раніше повідомлялось, що росіяни на війні проти України вживають багато алкоголю. У результаті цього вони помилково почали стріляти у свої ж підрозділи.

Також російський військовий поскаржився рідним, що змушений повертатись на війну в Україну попри те, що не закінчив лікування після поранень.

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