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Нас осталось здесь 40 человек. Военный РФ пожаловался на деморализацию в армии (перехват)

Пятница 27 октября 2023 21:17
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Нас осталось здесь 40 человек. Военный РФ пожаловался на деморализацию в армии (перехват) Иллюстративное фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный жалуется своей жене на то, что его и других оккупантов не отпускают в отпуск. Те россияне, которые покинули фронт, отказываются возвращаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

По его словам, российская армия несет значительные потери, однако командование не обращает на это внимания. Кроме того, россияне не могут уйти в отпуск. Это связано с тем, что часть отказывается потом возвращаться на фронт.

Он просит жену писать обращение во все инстанции для того, чтобы его отпустили домой.

"Просто пиши и все. Сколько здесь можно сидеть... Я пока не знаю, мы здесь все отказываться начали, там многих положило. Нас здесь 40 человек осталось", - говорит россиянин.

Перехват разговоров россиян

Ранее сообщалось, что россияне на войне против Украины употребляют много алкоголя. В результате они ошибочно начали стрелять в свои же подразделения.

Также российский военный пожаловался родным, что вынужден возвращаться на войну в Украину, несмотря на то, что не закончил лечение после ранений.

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Главное управление разведки Война России против Украины
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