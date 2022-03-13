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У нас истребление российской армией жителей области, - глава Луганской ОГА

Новина українською →
Луганск, Воскресенье 13 марта 2022 07:21
У нас истребление российской армией жителей области, - глава Луганской ОГА Фото: российская армия уничтожает людей в Луганской области (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В Луганской области сейчас происходит тяжелая ситуация. Российская армия просто уничтожает местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая в эфире нового украинского русскоязычного телеканала FREEДОМ.

"Российские оккупационные войска принялись за свое любимое дело. Они просто обстреливают со всех видов оружия все обычные населенные пункты. У нас идет истребление российской армией жителей Луганской области", - заявил Гайдай.

По его словам, в области обстреливают жилые города, включая Лисичанск, Рубежное, Севередонецк, Попасное и т.д. Из-за этого очень много погибших и разрушений.

При этом оккупанты обстреливают, детские сады, школы. Вчера, 12 марта, снаряд прилетел в больницу, в результате чего женщина с двумя детьми-близнецами получили травмы. Они все посечены осколками, но, к счастью, остались живы.

Оккупанты также обстреляли дом престарелых. Из-за военной вражеской техники нет возможности проверить, что там происходит с пожилыми людьми.

"По нашей информации из дома престарелых оккупанты забрали 14 или 15 человек и перевезли в подвал школы. Чтобы вы понимали там было 84 человека. Человек 60 погибло", - добавил глава Луганской ОГА.

Напомним, оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области.

Мы также писали о том, что оккупанты захватили в плен спасателя Алексея Данченко, который принимал участие в эвакуации.

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