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У нас винищення російською армією жителів області, - голова Луганської ОДА

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Луганськ, Неділя 13 березня 2022 07:21
У нас винищення російською армією жителів області, - голова Луганської ОДА Фото: російська армія знищує людей в Луганській області (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

У Луганській області зараз відбувається важка ситуація. Російська армія просто знищує місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОДА Сергія Гайдая в ефірі нового українського російськомовного телеканалу FREEДОМ.

"Російські окупаційні війська взялися за свою улюблену справу. Вони просто обстрілюють з усіх видів зброї всі звичайні населені пункти. У нас йде винищення російською армією жителів Луганської області", - заявив Гайдай.

За його словами, в області обстрілюють житлові міста, включаючи Лисичанськ, Рубіжне, Севередонецк, Попасне і т.д. через це дуже багато загиблих і руйнувань.

При цьому окупанти обстрілюють, дитячі садки, школи. Вчора, 12 березня, снаряд прилетів до лікарні, в результаті чого жінка з двома дітьми-близнюками отримали травми. Вони всі посічені осколками, але, на щастя, залишилися живі.

Окупанти також обстріляли будинок престарілих. Через військову ворожу техніку немає можливості перевірити, що там відбувається з літніми людьми.

"За нашою інформацією з будинку престарілих окупанти забрали 14 або 15 осіб і перевезли в підвал школи. Щоб ви розуміли там було 84 людини. Людей 60 загинуло", - додав голова Луганської ОДА.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області.

Ми також писали про те, що окупанти захопили в полон рятувальника Олексія Данченка, який брав участь в евакуації.

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