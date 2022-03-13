У нас винищення російською армією жителів області, - голова Луганської ОДА

У Луганській області зараз відбувається важка ситуація. Російська армія просто знищує місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОДА Сергія Гайдая в ефірі нового українського російськомовного телеканалу FREEДОМ.

"Російські окупаційні війська взялися за свою улюблену справу. Вони просто обстрілюють з усіх видів зброї всі звичайні населені пункти. У нас йде винищення російською армією жителів Луганської області", - заявив Гайдай.

За його словами, в області обстрілюють житлові міста, включаючи Лисичанськ, Рубіжне, Севередонецк, Попасне і т.д. через це дуже багато загиблих і руйнувань.

При цьому окупанти обстрілюють, дитячі садки, школи. Вчора, 12 березня, снаряд прилетів до лікарні, в результаті чого жінка з двома дітьми-близнюками отримали травми. Вони всі посічені осколками, але, на щастя, залишилися живі.

Окупанти також обстріляли будинок престарілих. Через військову ворожу техніку немає можливості перевірити, що там відбувається з літніми людьми.

"За нашою інформацією з будинку престарілих окупанти забрали 14 або 15 осіб і перевезли в підвал школи. Щоб ви розуміли там було 84 людини. Людей 60 загинуло", - додав голова Луганської ОДА.