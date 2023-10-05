Для нас було б великою помилкою відвернутися від України, - Білий дім
У Білому домі переконані, що припинення надання Україні допомоги у її боротьбі проти російського агресора було би великою помилкою для Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.
Речниця Білого дому зазначила, що президент США Джо Байден вважає, що в питанні підтримки України нічого не змінилося і потрібно продовжувати допомагати.
"Для нас було б великою помилкою відвернутися від допомоги Україні, від того, що хоробрий народ України робить щодня впродовж понад року", - сказала Жан-П’єр.
Вона додала, що серед політичного істеблішменту Сполучених Штатів, зокрема в Палаті представників і Сенаті, як з боку республіканців, так і демократів продовжують діяти широкі зобов’язання щодо підтримки України.
Допомога США Україні
В Конгресі США відбувається протистояння довкола бюджету уряду США на наступний фінансовий рік. Демократична партія хотіла включити в бюджет додаткові кошти для України, але республіканці були проти цього та водночас виступали за скорочення низки видатків.
В результаті уряд США опинився на межі "шатдауна". Тому Конгрес проголосував за тимчасовий бюджет на 45 днів. Включити до нього додаткове фінансування України не вийшло, але у Білому домі обіцяли виділити кошти окремим законопроектом.
Вчора Палата представників відправила у відставку свого спікера Маккарті, що робить наразі неможливим продовження розгляду бюджету уряду США чи виділення коштів на допомогу Україні. Після цього президент Джо Байден анонсував "велику промову" щодо підтримки України.
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