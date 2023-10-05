Для нас было бы большой ошибкой отвернуться от Украины, - Белый дом

В Белом доме убеждены, что прекращение предоставления Украине помощи в ее борьбе против российского агрессора было бы большой ошибкой для Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Представитель Белого дома отметила, что президент США Джо Байден считает, что в вопросе поддержки Украины ничего не изменилось и нужно продолжать помогать.

"Для нас было бы большой ошибкой отвернуться от помощи Украине, от того, что храбрый народ Украины делает каждый день более года", - сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что среди политического истеблишмента Соединенных Штатов, в частности, в Палате представителей и Сенате, как со стороны республиканцев, так и демократов продолжают действовать широкие обязательства по поддержке Украины.

Помощь США Украине

В Конгрессе США идет противостояние вокруг бюджета правительства США на следующий финансовый год. Демократическая партия хотела включить в бюджет дополнительные средства для Украины, но республиканцы были против этого и одновременно выступали за сокращение ряда расходов.

В результате правительство США оказалось на грани "шатдауна". Поэтому Конгресс проголосовал за временный бюджет на 45 дней. Включить в него дополнительное финансирование Украины не получилось, но в Белом доме обещали выделить средства отдельным законопроектом.

Вчера Палата представителей отправила в отставку своего спикера Маккарти, что делает невозможное продолжение рассмотрения бюджета правительства США или выделение средств на помощь Украине. После этого президент Джо Байден анонсировал "большую речь" о поддержке Украины.