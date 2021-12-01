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Нас 65 мільйонів. Зеленський сьогодні внесе до Ради законопроект про подвійне громадянство

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Київ, Середа 01 грудня 2021 10:37
Нас 65 мільйонів. Зеленський сьогодні внесе до Ради законопроект про подвійне громадянство Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський сьогодні внесе до Ради законопроект про подвійне громадянство. За його словами, в світі 65 млн українців.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на послання президента до Ради.

Він заявив, що для українців, які мешкають у США, Канаді, ЄС, є важливим питання множинного громадянства.

"Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд. Нас 65 мільйонів! Вперше українці з усього світу почуватимуться не діаспорою, не людьми українського походження, а громадянами України", - заявив Зеленський.

Також повідомлялось, що Україна спростить надання громадянства для росіян та іноземних бійців АТО.

Раніше Зеленський пообіцяв українській діаспорі в США ввести подвійне громадянство.

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