Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинской диаспоре в США ввести двойное гражданство. Это он сказал на встрече с представителями украинских организаций и церквей США, проходившей в Украинском институте Америки.

"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки", - сказал Зеленский, отметив, что по закону о двойном гражданстве "не все просто".

"Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья", - пояснил он, имея в виду Россию.

"У нас сейчас дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке. Мы должны "вылизать" наше государство, чтобы были брусчатка, дороги, мосты, - это и есть уважение к истории нашей страны", - указал он, вызвав одобрительные аплодисменты аудитории.

Глава государства также подчеркнул, что приоритетом его работы является возвращение в Украину мира. Это будет происходить путем дипломатии, переговоров "с очень сложным государством и сложными людьми", и нужно давление международного сообщества, "всех, кто может хоть что-то сделать для восстановления нашего государства со всеми нашими людьми и территориями". Зеленский призвал украинцев за рубежом сделать для этого все возможное.

В свою очередь президент Украинского конгрессного комитета Америки Андрей Футей отметил, что украинская объединенная община прилагает все усилия, чтобы влиять на американскую политику в отношении Украины. И таким образом - способствовать реализации стратегического курса Украины на членство в НАТО и ЕС, восстановлению территориальной целостности, а также остановке проекта "Северный поток-2".