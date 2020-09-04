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Нарушили карантин: в Непале слезоточивым газом и водометами разогнали верующих

Непал, Пятница 04 сентября 2020 03:41
Нарушили карантин: в Непале слезоточивым газом и водометами разогнали верующих
Фото: фестиваль колесниц в Непале (kathmandupost.com)
Автор: РБК-Украина

В непальском городе Патан правоохранители применили слезоточивый газ и водометы, чтобы остановить фестиваль религиозных колесниц. Участники мероприятия нарушили карантин.

Об этом сообщает CNA.

В Патане 3 сентября состоялся традиционный фестиваль колесниц, в котором приняли участие сотни индусов и буддистов несмотря на карантин.

Полиция попыталась остановить шествие, однако участники фестиваля забросали камнями сотрудников сил безопасности. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и водометы.

В результате столкновений пострадали по меньшей мере четверо сотрудников полиции, а также автомобиль с водометом. Число пострадавших участников фестиваля неизвестно.

Отметим, в городе Патан ежегодно проходит фестиваль, на котором 15-метровая деревянная колесница перевозит божество дождя Маккиндру Натх.

Мероприятие должно было состояться в конце апреля, но было перенесено из-за общенационального карантина.

Отметим, что в Непале с населением 28 миллионов человек за последние 10 дней зарегистрировано более 10 000 новых случаев заражения и 100 случаев смерти. Было зарегистрировано в общей сложности 42 877 случаев заболевания и 257 смертей.

Напомним, 29 августа в Берлине во время акции протеста против карантинных ограничений правоохранители задержали около 300 человек.

Ранее в Гааге прошла акция протеста против карантина из-за коронавируса, полиция водометами разгоняла протестующих.

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