Порушили карантин: в Непалі сльозогінним газом і водометами розігнали віруючих

Фото: фестиваль колісниць в Непалі (kathmandupost.com)

У непальському місті Патан правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети, щоб зупинити фестиваль релігійних колісниць. Учасники заходу порушили карантин.

Про це повідомляє CNA.

У Патані 3 вересня відбувся традиційний фестиваль колісниць, в якому взяли участь сотні індусів і буддистів незважаючи на карантин.

Поліція спробувала зупинити хід, однак учасники фестивалю закидали камінням співробітників сил безпеки. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ і водомети.

В результаті зіткнень постраждали щонайменше четверо співробітників поліції, а також автомобіль з водометом. Число постраждалих учасників фестивалю невідомо.

Відзначимо, в місті Патан щорічно проходить фестиваль, на якому 15-метрова дерев'яна колісниця перевозить божество дощу Маккіндру Натх.

Захід мав відбутися в кінці квітня, але був перенесений через загальнонаціональний карантин.

Відзначимо, що в Непалі з населенням 28 мільйонів осіб за останні 10 днів зареєстровано понад 10 000 нових випадків зараження і 100 випадків смерті. Було зареєстровано в цілому 42 877 випадків захворювання і 257 смертей.

Нагадаємо, 29 серпня в Берліні під час акції протесту проти карантинних обмежень правоохоронці затримали близько 300 осіб.

Раніше в Гаазі пройшла акція протесту проти карантину через коронавірус, поліція водометами розганяла протестувальників.