В Гааге полиция водометами разгоняла протестующих против карантина

Фото: протесты в Гааге (twitter.com/maartenbrink)

Футбольные фаны бросали в полицию камни и дымовые шашки, правоохранители применили водометы

В нидерландском городе Гаага прошла акция протеста против карантина из-за коронавируса. Около пяти тысяч протестующих собрались в районе Маливельд, где обычно проходят демонстрации.

Об этом сообщают NL Times и Тelegraaf.

Изначально мэр Гааги Йохан Ремкес из соображений безопасности запретил проведение антикарантинной акции группе Virus Waanzin ("Вирусное безумие"). Однако потом акцию все же разрешили.

Демонстрация началась с небольшого сидячего протеста. Участники акции держали в руках таблички с надписью "Убить Билла", ссылаясь на теорию заговора в Интернете, согласно которой основатель Microsoft Билл Гейтс связан со вспышкой вируса, требовали "положить конец запрету" и восстановить свободу и позволить пожилым людям принимать больше посетителей в домах престарелых.

Rare tweedeling: hooligans die bij het station uit elkaar worden gespoten, nu terug gaan en het pannenkoekenhuis op #Malieveld bekogelen. En aan de andere kant zingende mensen die tussen de bloemetjes zitten #Viruswaanzin pic.twitter.com/EQP1yAjoLw — Mascha de Jong (@maschadejong) June 21, 2020

Сначала протест проходил без вмешательства полиции, однако потом к акции присоединились футбольные фанаты, которые собрались перед главным вокзалом города. Произошли столкновения между протестующими и полицией.

Как сообщает Еuronews, полиция заявила, что беспорядки вспыхнули вскоре после окончания демонстрации, поскольку "группа нарушителей спокойствия хотела пойти в центр", что им было запрещено, "чтобы гарантировать безопасность жителей и гостей" в этом районе.

Отмечается, что футбольные фаны бросали в офицеров камни и дымовые шашки.

Для сдерживания продвижения протестующих в центр Гааги полиция вывела на улицы конных офицеров и применила водометы.

ME ging op de vlucht voor honderden supporters en demonstranten. pic.twitter.com/LVufTMk5Cd — Bob van Keulen (@BobHGL) June 21, 2020

"Это не имеет ничего общего с демонстрацией или свободой выражения мнений. Эта группа сознательно стремилась нарушить общественный порядок", - завил мэр Гааги.

Протестующие, которые отказались разойтись от центра города, были арестованы. По данным полиции было произведено около 400 арестов.

Отметим, что на сегодняшний день 6090 человек умерли от коронавирусной болезни, а 11 849 пациентов из Нидерландов были госпитализированы.

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Автор: Надежда Собенко