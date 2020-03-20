Из-за нарушений карантина в Покровске отменили все маршрутки

В Покровске Донецкой области из-за нарушения условий карантина отменили все маршрутки. Об этом сообщила и. о. мэра Покровска Ирина Сущенко, передают местные СМИ.

По ее словам, с 20 марта в городе отменили все маршрутки в связи с неудовлетворительным санитарным состоянием транспорта.

"Мы выдали дезинфицирующие средства водителям, инструкции, как ими пользоваться, однако масштабы нарушений выходят за рамки понимания. 80% водителей не проводят дезинфекцию автомобилей, соответственно рискуют здоровьем жителей Покровска", - заявила Сущенко.

При этом для медиков организовали специальные рейсы в начале и конце рабочего дня. Также выстраивается система подвоза медицинских работников, которые проживают в других населенных пунктах.

Напомним, ранее в Харькове пассажиры заблокировали движение трамваев в знак протеста против карантинных ограничений. Также сообщалось, что сегодня полиция получила несколько десятков сообщений о нарушении общественного порядка в городе.

Кроме того, сегодня стало известно, что в Житомире на период карантина отменили льготный проезд в общественном транспорте.