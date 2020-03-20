В Житомире на период карантина отменили льготный проезд в общественном транспорте

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из 10 разрешенных пассажиров в житомирском транспорте ездят 5-6 льготников

Житомирской городской совет принял решение об отмене на период карантина из-за коронавируса льгот на проезд в общественном транспорте. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании горисполкома 20 марта, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам начальника управления транспорта и связи Житомира Константина Пидпокровного, такие меры необходимы для предотвращения распространения коронавируса, а также, чтобы полностью не отменять работу общественного транспорта.

"Сейчас ограничения жесткие - 10 пассажиров на подвижной состав, и проанализировав, мы видим, что 5-6 из них - это люди льготных категорий, которые до сих пор активно двигаются городом, поэтому это такой вынужденный шаг", - сказал он.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский поручил главам областных госадминстраций и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток в населенных пунктах.

Отметим, по состоянию на 20 марта в Украине официально подтверждены 26 случаев коронавируса: Черновицкая (15 случаев, 1 летальный), Житомирская (2 случая, 1 летальный), Киевская (2 случая), Донецкая (1 случай), Днепропетровская (2 случая), Ивано-Франковская (1 случай летальный) области и 3 случая в Киеве.