Через порушення карантину у Покровську скасували всі маршрутки

У Покровську Донецької області через порушення умов карантину скасували всі маршрутки. Про це повідомила в. о. мера Покровська Ірина Сущенко, передають місцеві ЗМІ.

За її словами, з 20 березня в місті скасували всі маршрутки у зв'язку з незадовільним санітарним станом транспорту.

"Ми видали дезінфікуючі засоби водіям, вказівки, як ними користуватися, однак масштаби порушень виходять за рамки розуміння. 80% водіїв не проводять дезінфекцію автомобілів, відповідно ризикують здоров'ям жителів Покровська", - заявила Сущенко.

При цьому для медиків організували спеціальні рейси на початку і в кінці робочого дня. Також вибудовується система підвезення медичних працівників, які проживають в інших населених пунктах.

Нагадаємо, раніше в Харкові пасажири заблокували рух трамваїв на знак протесту проти карантинних обмежень. Також повідомлялося, що сьогодні поліція отримала кілька десятків повідомлень про порушення громадського порядку в місті.

Крім того, сьогодні стало відомо, що у Житомирі на період карантину скасували пільговий проїзд у громадському транспорті.