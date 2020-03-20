Пассажиры в Харькове заблокировали трамваи

Фото: блокирование транспорта в Харькове (newsroom.kh.ua)

Пассажиры протестуют против ограничений из-за карантина

Из-за ограничений по транспорту, связанных с карантином в Украине, в Харькове в знак протеста заблокировали движение трамваев. Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что сегодня заблокированы несколько трамвайных маршрутов, блокировки проходят на остановке "Станция метро "Академика Павлова", перекрестках улицы Героев Труда и Академика Павлова, проспекта Тракторостроителей и улицы Немышлянской, улиц Морозова и Киргизской, Салтовского шоссе и проспекта Тракторостроителей.

Также сообщается, что в одном из трамваев пассажиры разбили лобовое стекло. По состоянию на обед в харьковские райотделы полиции поступило 55 вызовов о нарушении порядка на остановках общественного транспорта.

Фото: блокирование транспорта в Харькове (t.me/saltovka)

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский поручил местным властям увеличить количество общественного транспорта в населенных пунктах.

Кроме того, сегодня в Киеве запустили дополнительные маршрутки. Большую часть из 200 дополнительных автобусов пустили в спальные районы.