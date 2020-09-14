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Нарушение суверенитета: у Зеленского отреагировали на "выборы"в Крыму

Понедельник 14 сентября 2020 15:49
Нарушение суверенитета: у Зеленского отреагировали на "выборы"в Крыму
Фото: Антон Кориневич (facebook.com anton korynevych)
Автор: Андрей Козловский

Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич раскритиковал так называемые “региональные и местные выборы”, которые прошли в оккупированном Крыму накануне. Он считает, что "выборы" являются продолжением нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Представительства президента Украины в Крыму

"Отсутствие уважения к Конституции Украины, украинскому законодательству, а также нормам международного права является давней визитной карточкой Российской Федерации", - подчеркнул Кориневич.

Он также отметил активную позицию ЕС в противодействии оккупации полуострова и выразил признательность за последовательное продолжение политики непризнания.

В ведомстве продолжают работу по информированию партнеров Украины о системном нарушении прав человека, политически мотивированных преследованиях, замещении населения и преследовании представителей коренного крымскотатарского народа на территории Крыма для продолжения международного давления, изоляции и санкционной политики в отношении РФ.

Напомним, 13 сентября в Крыму прошло голосование на так называемых "выборах" "губернатора Севастополя" и "довыборах" "депутатов" так называемого "государственного совета Республики Крым" и "Симферопольского местного совета".

В Министерстве иностранных дел Украины осудили российские "выборы" в Крыму.

Кроме того, Европейский Союз (ЕС) также не признает местные и региональные "выборы" на территории оккупированного Крыма и в Севастополе.

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