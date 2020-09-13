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В России проходит единый день голосования

Россия, Воскресенье 13 сентября 2020 02:43
В России проходит единый день голосования
Фото: выборы в РФ (politsib)
Автор: Артур Родивилов

В России на 13 сентября назначен единый день голосования (ЕДГ). В 2020 году голосование на выборах разных уровней проходит в течение трех дней.

Об этом сообщает ЦИК РФ.

11 и 12 сентября состоялось досрочное голосование, но россияне могли сделать выбор на участках, как и в ЕДГ, а также на придомовых территориях, как во время голосования по поправкам к Конституции РФ.

В 2020 году в ЕДГ проходит более 9 тыс. выборов разных уровней. В регистрации было отказано 8 тыс. (4,8%) кандидатов: из 171 тыс. выдвинутых зарегистрированы 160 тыс. (93%), остальные сами сошли с дистанции.

За первый день голосования движение "Голос" получило около 600 сообщений о нарушениях.

Ранее МИД заявил, что Россия решила устроить в Крыму проведение голосования по "выборам губернатора". Украинская сторона такие действия осуждает и "выборы" не признает.

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