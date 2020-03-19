За порушення карантину в Україні виписали понад 30 протоколів

Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

В Україні почали виписувати протоколи перевізникам

Поліція за порушення карантину в Україні виписала вже понад 30 протоколів. Про це заявив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, передає прес-служба відомства.

Повідомляється, що правоохоронці почали роботу на контрольно-перевірочних пунктах, на яких перевіряють стан здоров'я людей. Також поліцейські контролюють виконання перевізниками обмежень, встановлених Кабінетом міністрів України.

"Пріоритетом поліції зараз профілактичні заходи, ми проводимо роз'яснювальну роботу, особливо з тими суб'єктами господарювання, хто надає послуги пасажирських перевезень. Проте вже на території держави складено 32 адміністративних протоколи, зокрема найбільше - в Донецькій області", - зазначив Фацевич.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що до кінця карантину в Україні робота київського метрополітену буде обмежена.

Сьогодні стало відомо про ізоляцію більше 20 людей у Харкові з підозрою на коронавірус. За словами місцевого міського голови Геннадія Кернеса, всі медичні заклади готові до прийому хворих.