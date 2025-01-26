UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

"Наруга над демократією". ЄС не визнає легітимність Лукашенка

Фото: головна дипломатка ЄС Кая Каллас (wikimedia.org/Kaja_Kallas)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський Союз вважає так звані "вибори" президента в Білорусі фіктивними. Брюссель не визнає легітимність Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю європейської дипломатії Каю Каллас в X (Twitter).

"Лукашенко тримається при владі 30 років. Завтра він знову призначить себе на чергових фіктивних виборах. Це відверта наруга над демократією", - написала вона.

Каллас наголосила, що Лукашенко не має легітимності як президент Білорусі.

Нагадаємо, що напередодні речниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Анітта Хіппер назвали так звані "вибори" в Білорусі "фальшивкою".

"Це не вибори, якщо ти вже знаєш, хто переможе", - сказала вона.

Вибори у Білорусі

Сьогодні, 26 січня, у Білорусі проходять так звані президентські "вибори". Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко всьоме висувається на пост президента.

На виборах президента Білорусі у 2020 році була представлена опозиція. Втім, при владі залишився Лукашенко, багато опозиційних політиків опинилися у в'язниці, а лідерка опозиційних сил Світлана Тихановська виїхала з країни через загрозу переслідування.

Фальсифіковані вибори спровокували протести у Білорусі. Мітинги були придушені, допомогу Лукашенку у цьому надавав Кремль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоЄвросоюзБілорусьПрезидентські вибори