"Надругательство над демократией". ЕС не признает легитимность Лукашенко

"Лукашенко держится у власти 30 лет. Завтра он снова назначит себя на очередных фиктивных выборах. Это откровенное надругательство над демократией", - написала она.

Каллас подчеркнула, что Лукашенко не имеет легитимности как президент Беларуси.

Напомним, что накануне спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер назвала так называемые "выборы" в Беларуси "фальшивкой".

"Это не выборы, если ты уже знаешь, кто победит", - сказала она.