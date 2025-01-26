RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

"Надругательство над демократией". ЕС не признает легитимность Лукашенко

Фото: главный дипломат ЕС Кая Каллас (wikimedia.org/Kaja_Kallas)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский Союз считает так называемые "выборы" президента в Беларуси фиктивными. Брюссель не признает легитимность Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу европейской дипломатии Каю Каллас в X (Twitter).

"Лукашенко держится у власти 30 лет. Завтра он снова назначит себя на очередных фиктивных выборах. Это откровенное надругательство над демократией", - написала она.

Каллас подчеркнула, что Лукашенко не имеет легитимности как президент Беларуси.

Напомним, что накануне спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер назвала так называемые "выборы" в Беларуси "фальшивкой".

"Это не выборы, если ты уже знаешь, кто победит", - сказала она.

 

Выборы в Беларуси

Сегодня, 26 января, в Беларуси проходят так называемые президентские "выборы". Лидер белорусского режима Александр Лукашенко в седьмой раз выдвигается на пост президента.

На выборах президента Беларуси в 2020 году была представлена оппозиция. Впрочем, у власти остался Лукашенко, многие оппозиционные политики оказались в тюрьме, а лидер оппозиционных сил Светлана Тихановская выехала из страны из-за угрозы преследования.

Фальсифицированные выборы спровоцировали протесты в Беларуси. Митинги были подавлены, помощь Лукашенко в этом оказывал Кремль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоЕвросоюзБеларусьПрезидентские выборы