"Надругательство над демократией". ЕС не признает легитимность Лукашенко

Европейский Союз считает так называемые "выборы" президента в Беларуси фиктивными. Брюссель не признает легитимность Александра Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу европейской дипломатии Каю Каллас в X (Twitter).
"Лукашенко держится у власти 30 лет. Завтра он снова назначит себя на очередных фиктивных выборах. Это откровенное надругательство над демократией", - написала она.
Каллас подчеркнула, что Лукашенко не имеет легитимности как президент Беларуси.
Напомним, что накануне спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер назвала так называемые "выборы" в Беларуси "фальшивкой".
"Это не выборы, если ты уже знаешь, кто победит", - сказала она.
Сегодня, 26 января, в Беларуси проходят так называемые президентские "выборы". Лидер белорусского режима Александр Лукашенко в седьмой раз выдвигается на пост президента.
На выборах президента Беларуси в 2020 году была представлена оппозиция. Впрочем, у власти остался Лукашенко, многие оппозиционные политики оказались в тюрьме, а лидер оппозиционных сил Светлана Тихановская выехала из страны из-за угрозы преследования.
Фальсифицированные выборы спровоцировали протесты в Беларуси. Митинги были подавлены, помощь Лукашенко в этом оказывал Кремль.
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