Наручники та газ проти 61-річного чоловіка: на Хмельниччині розгорається скандал з ТЦК
У селищі Лехнівка на Хмельниччині стався новий скандал за участю працівників ТЦК. Представники військкомату нібито прикували 61-річного чоловіка наручниками до авто, застосували до нього силу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
Деталі інциденту
Як зазначив Лубінець, про випадок повідомив син постраждалого, який наразі служить у лавах ЗСУ. За його словами, до батька застосували фізичну силу та спецзасоби під час мобілізаційних заходів.
Чоловік уже звернувся до лікарів через отримані тілесні ушкодження. Наразі з ним на зв'язку перебувають представники Офісу омбудсмена.
"Кожен новий інцидент лише посилює суспільний запит на прозорість, законність та ефективний контроль. Довіру до мобілізаційних заходів потрібно відновлювати негайно. Захист держави є безумовним пріоритетом. Проте він не може здійснюватися ціною порушення Конституції, законів України чи прав людини", - наголосив Дмитро Лубінець.
Розслідування та перевірка
Уповноважений ВР з прав людини взяв справу під особистий контроль.
Офіс омбудсмена вже направив офіційні звернення та запити до Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому, Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку (ВСП), Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ.
Окремо від Головного управління ВСП у ЗСУ вимагають провести службову перевірку щодо можливого перевищення повноважень працівниками ТЦК.
У разі підтвердження фактів порушників притягнуть до адміністративної або кримінальної відповідальності.
Інші випадки силовий затримань ТЦК
Нагадаємо, що скандал у Лехнівці - не перший випадок конфліктів за участю працівників військкоматів, які викликали суспільний резонанс та реакцію правоохоронних органів.
Зокрема, серія подібних інцидентів раніше сталася у Львові.
Так, у липні 2026 року у місті розпочали службове розслідування через напад військовослужбовця ТЦК на жінку. Під час мобілізаційних заходів представник військкомату схопив цивільну за горло, а кадри жорсткого поводження швидко поширилися у соціальних мережах.
Крім того, правоохоронці розслідують випадок жорстокого побиття чоловіка працівниками ТЦК на Галицькій площі у центрі Львова. Внаслідок суперечки з військовими місцевий житель отримав тілесні ушкодження, через що поліція відкрила кримінальне провадження.