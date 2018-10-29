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Суд обязал детективов НАБУ начать расследование в отношении Яценюка и Петренко

Новости » Политика    29.10.2018 - 15:18
Фото: Арсений Яценюк (facebook.com/yatsenyuk.arseniy)
Фото: Арсений Яценюк (facebook.com/yatsenyuk.arseniy)

Яценюк и Петренко подозреваются в растрате госсредств и отмывании доходов

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Українські новини".

В частности, 17 октября 2018 года суд принял решение, что детективы НАБУ должны расследовать растрату государственных средств в больших объемах и отмывание доходов Яценюком и Петренко.

В судебных материалах указано, что заявитель в суде отмечал, что НАБУ ранее отказалось начать соответствующее уголовное производство по его обращению, в связи с чем он обратился с жалобой в суд.

Суд его иск удовлетворил и обязал начать расследование в отношении Яценюка, Петренко, а также одного из заместителей министра юстиции и руководителя секретариата госсекретаря Минюста.

Суд обязал НАБУ открыть производство по статьям: 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 366 (служебный подлог) и 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса. Обстоятельства возможных преступлений не указываются.

Напомним, у экс-заместителя министра юстиции Павла Мороза прошли обыски в квартире в деле по взяткам в Минюсте. Во время обыска изъяли гербовую печать №8 Второй Киевской государственной нотариальной конторы и штамп государственного нотариуса этой же конторы. По правилам, эти печати должны быть в единственном экземпляре и храниться в сейфах учреждения, которому они принадлежат.

Отметим, в апреле группа народных депутатов фракции "Народный фронт" посетила Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с требованием расследовать факты политической коррупции и "грязной кампании" против экс-премьер-министра Арсения Яценюка, которые озвучил нардеп-беглец Александр Онищенко в интервью изданию The Independent.

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Новости Украины Арсений ЯценюкПавел ПетренкорасследованиеНАБУМинистерство юстиции Украины
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