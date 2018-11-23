Народные депутаты поддержали ГАСИ в реформировании системы госархстройконтроля

Фото: глава ГАСИ Алексей Кудрявцев (из открытых источников)

Более 150 нардепов подписали обращение к Гройсману

Более 150 народных депутатов Украины поддержали реформы в отрасли строительства и очищения системы госархстройконтроля от коррупции. Об этом сообщила народный депутат Ирина Суслова на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вчера в парламенте более 150-ти коллег подписали обращение к премьер-министру в поддержку курса реформ, осуществляемых главой Госархстройинспекции Алексеем Кудрявцевым. Это преобразования, которые призваны сделать строительство честным бизнесом с четкими правилами игры, где каждый участник знает свои права и обязанности. И на этом пути уже сделано многое", - написала Суслова.

Фото: facebook.com/ir.suslova

В письме к премьер-министру народные депутаты просят "обратить внимание на преступное сопротивление сегодняшней трансформации системы госархстройконтроля и поддержать курс изменений, которые проводит Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины".

"В связи с тем, что некоторые лица сегодня не хотят избавляться незаконных доходов, мы наблюдаем давление в медиа-пространстве персонально на главу Госархстройинспекции Алексея Кудрявцева, который является членом государственной команды по проведению реформ. Считаем, что такие преступные манипулятивные действия направлены на дестабилизацию в системе и ставят под угрозу срыва начатые реформы", - говорится в обращении.

Фото: facebook.com/ir.suslova