Народні депутати підтримали ДАБІ в реформуванні системи держархбудконтролю

Фото: голова ДАБІ Олексій Кудрявцев (з відкритих джерел)

Більше 150 нардепів підписали звернення до Гройсмана

Більше 150 народних депутатів України підтримали реформи в галузі будівництва та очищення системи держархбудконтролю від корупції. Про це повідомила народний депутат Ірина Суслова на своїй сторінці в соціальній мережі в Facebook.

"Вчора в парламенті більше 150-ти колег підписали звернення до прем'єр-міністра в підтримку курсу реформ, здійснюваних главою Держархбудінспекції Олексієм Кудрявцевим. Це перетворення, які покликані зробити будівництво чесним бізнесом з чіткими правилами гри, де кожен учасник знає свої права і обов'язки. І на цьому шляху вже зроблено багато", - написала Суслова.

Фото: facebook.com/ir.suslova

У листі до прем'єр-міністра народні депутати просять "звернути увагу на злочинний опір сьогоднішній трансформації системи держархбудконтролю та підтримати курс змін, які проводить Державна архітектурно-будівельна інспекція України".

"У зв'язку з тим, що деякі особи сьогодні не хочуть позбавлятися незаконних доходів, ми спостерігаємо тиск в медіа-просторі персонально на голову Держархбудінспекції Олексія Кудрявцева, який є членом державної команди з проведення реформ. Вважаємо, що такі злочинні маніпулятивні дії, спрямовані на дестабілізацію в системі і ставлять під загрозу зриву розпочаті реформи", - йдеться у зверненні.

Фото: facebook.com/ir.suslova