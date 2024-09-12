Народилась в сорочці. У Львові лікарі дістали із серця дівчини уламок

Ця історія свідчить про професіоналізм медиків і злагоджену роботу команди Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона у складі Першого медоб’єднання Львова.

Після російського обстрілу вранці 4-го вересня дівчину доправили до Лікарні Святого Луки з тяжким проникаючим пораненням грудної клітки. Повідомляється, що уламок, який влучив у її серце, спричинив невимовний біль та загрозу життю. Лікарі негайно почали рятувальні заходи, встановивши дренаж, щоб зупинити крововилив у плевральну порожнину через пробиту легеню та пошкоджений перикард – оболонку серця.

Після стабілізації стану, молоду пацієнтку терміново транспортували до Центру серця та судин для негайної операції. Відлік часу йшов на хвилини.

Зазначається, що кардіохірурги під керівництвом завідувача Центру Романа Домашича провели складне хірургічне втручання прямо на працюючому серці. Уламок розміром 1х1,5 см застряг між лівим і правим шлуночками серця.

Операція тривала півтори години, і лікарі успішно витягли уламок, а потім ушили уражену ділянку серцевого м'яза. За словами Домашича, стан пацієнтки був настільки критичним, що її виживання можна назвати чудом.

"Вона фактично народилася в сорочці. Я дивуюся, як вона до нас доїхала! Бо як тільки ми дістали уламок із серця, ділянка ураження почала сильно кровоточити. Це проникаюче поранення серця. Ще б міліметр і вона померла б", - сказав він.

Завдяки злагодженим діям медичної команди, молода жінка вижила та швидко відновилася. 11 вересня вона вже покинула лікарню, а її життю більше нічого не загрожує.

Ця історія підкреслює надзвичайну важливість своєчасної допомоги та високої кваліфікації лікарів, які щодня борються за життя пацієнтів у таких складних ситуаціях.