Родилась в рубашке. Во Львове врачи извлекли из сердца девушки обломок

Эта история свидетельствует о профессионализме медиков и слаженной работе команды Центра сердца и сосудов Больницы Святого Пантелеймона в составе Первого медобъединения Львова.

После российского обстрела утром 4 сентября девушку доставили в Больницу Святого Луки с тяжелым проникающим ранением грудной клетки. Сообщается, что попавший в ее сердце обломок вызвал невыразимую боль и угрозу жизни. Врачи немедленно начали спасательные мероприятия, установив дренаж, чтобы остановить кровоизлияние в плевральную полость из-за пробитого легкого и поврежденного перикарда - оболочки сердца.

После стабилизации состояния молодую пациентку срочно транспортировали в Центр сердца и сосудов для немедленной операции. Счет времени шел на минуты.

Отмечается, что кардиохирурги под руководством заведующего Центром Романа Домашича провели сложное хирургическое вмешательство прямо на работающем сердце. Обломок размером 1х1,5 см застрял между левым и правым желудочками сердца.

Операция длилась полтора часа, и врачи успешно извлекли обломок, а затем вшили пораженный участок сердечной мышцы. По словам Домашича, состояние пациентки было настолько критическим, что ее выживание можно назвать чудом.

"Она фактически родилась в рубашке. Я удивляюсь, как она до нас доехала! Потому как только мы достали обломок из сердца, участок поражения начал сильно кровоточить. Это проникающее ранение сердца. Еще бы миллиметр и он бы умер", - сказал он.

Благодаря слаженным действиям медицинской команды молодая женщина выжила и быстро восстановилась. 11 сентября она уже покинула больницу, а ее жизни больше ничего не угрожает.

Эта история подчеркивает чрезвычайную важность своевременной помощи и высокой квалификации врачей, ежедневно борющихся за жизнь пациентов в таких сложных ситуациях.